В Ленобласти появилась спортплощадка вдоль реки Волхов

Радостная новость появилась для любителей спорта в Иссаде. Теперь в населенном пункте есть спортплощадка у реки Волхов.

На свежем воздухе, с видом на рассветы и закаты, появилась современная спортплощадка. Раскинувшись вдоль реки Волхов, она станет местом для бега, тренировок на уличных тренажерах и преодоления полосы препятствий. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Инициатива по благоустройству этой зоны появилась в рамках нацпроекта "Жилье и горсреда", поддержанный лично президентом России Владимиром Путиным. По всей Ленобласти в этом году уже завершено 37 из 105 новых общественных пространств, созданных для поддержания здорового образа жизни и активного отдыха.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти ко Дню знаний откроют пять новых школ.

Фото: администрация Ленинградской области