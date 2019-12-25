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В Ленобласти ко Дню знаний откроют пять новых школ
Сегодня, 10:01
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В Ленобласти ко Дню знаний откроют пять новых школ

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Ленинградская область готовится ко Дню знаний 1 сентября. В регионе планируют к этому празднику открыть пять новых школ.

Ко Дню Знаний в Ленинградской области планируется открыть пять новых школ. Эти изменения внедряются в рамках программы "Модернизация школьных систем образования". Об этом сообщила координатор проекта "Новая школа" от партии Единая Россия Вероника Реброва.

В текущем году в регионе завершили строительство восемь объектов образования: пять детских садов и три школы. До конца года также планируется открыть три детских сада и одну школу. Кроме того, были проведены обновления в трех учебных заведениях, включая школы с новым оборудованием. 

Реброва отметила, что рабочие поддерживают высокий темп выполнения всех необходимых работ.

Ранее сообщалось, что в Шушарах на Образцовой улице сдали школу на 550 мест.

Фото: Piter.TV
 

Теги: день знаний, ленобласть, школа
Категории: Лента новостей, Общество, Новости Ленинградской области,

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