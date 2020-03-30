Горсуд Петербурга оставил в силе штраф "Зениту" за проведение чемпионства

Руководство ФК направило жалобу на решение суда, однако это не помогло.

Петербургский горсуд оставил в силе штраф ФК "Зенит" за несогласованное празднование чемпионства 13 мая. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Напомним, что протоколы в отношении сине-бело-голубых за нарушение общественного порядка и порчу имущества поступили одновременно в 3 судебные инстанции. Команду обвинили в причинении вреда зелёным насаждениям и создании помех в дорожном движении.

Руководство ФК направило жалобу на решение суда, однако правосудие оставило штраф без изменений.

Ранее мы сообщили о том, что у посетителей ресторана "Мамалыга" на Ленинском проспекте выявили острую кишечную инфекцию.

Фото: Piter.TV