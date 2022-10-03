У посетителей ресторана "Мамалыга" на Ленинском проспекте выявили острую кишечную инфекцию

Суд назначил наказание в виде приостановления деятельности заведения на срок до 60 суток.

Красносельский районный суд привлек к административной ответственности ООО "Ленинский 84" (ресторан "Мамалыга" на Ленинском проспекте, 84к1) по ст. 6.6 КоАП РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов 9 октября.

8 августа были зарегистрированы случаи острой кишечной инфекции (ОКИ) среди посетителей заведения. 1 сентября стартовало санитарно-эпидемиологическое расследование, в ходе которого в смывах обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Забраковали 24 партии общим весом 70 кг замороженной готовой продукции.

15 сентября прошло второе санитарно-эпидемиологическое расследование. Тогда установили следующие нарушения: в холодном цехе отсутствовали мойка для обработки разделочного инвентаря и раковина для мытья рук, там же в емкости с маркировкой "Мясо сырое" хранились обработанные огурцы для приготовления салатов, а в горячем – доска с маркировкой "Овощи сырые". Кроме того, не проводился ежедневный осмотр работников, занятых изготовлением блюд.

Защитник ООО "Ленинский 84" вину юрлица признала частично. Суд установил, что часть нарушений уже устранена, и назначил наказание в виде приостановления деятельности ресторана на срок до 60 суток.

Ранее мы рассказывали о том, что Смольный усилит контроль за качеством продукции петербургских сервисов доставки.

Фото: Piter.TV