КХЛ оштрафовала Ротенберга на 300 тыс. рублей за "победный жест" на матче СКА

Тренер петербургской команды поднял во время игры с ЦСКА сжатый кулак, что расценили как оскорбление в спортивно-дисциплинарном комитете.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг получил штраф в 300 тыс. рублей от КХЛ. Причиной стал неоднозначно трактованный жест руководителя на последнем матче команды с ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба КХЛ.

После окончательного триумфа, тренер армейцев поднял в воздух сжатый кулак. Движение было расценено спортивно-дисциплинарным комитетом как оскорбление, однако сам Ротенберг утверждает, что это всего лишь победный жест. В своём Telegram он подчеркнул, что не хотел никого оскорбить и заверил, что уважает соперников и судей.

Ротенберг выразил надежду, что сумма штрафа будет направлена на развитие детских хоккейных команд.

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