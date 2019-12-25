СКА одержал победу над ЦСКА в матче КХЛ

Игра завершилась со счётом 3:2 в овертайме.

В понедельник, 3 октября, петербургские хоккеисты из СКА одержали верх над столичным ЦСКА в минувшем матче регулярного чемпионата КХЛ в Москве. Сражение закончилось со счётом 3:2 в овертайме.

Москвичи отличились в начале игры, забросив в ворота СКА сразу 2 шайбы. Результативные броски выполнили Константин Окулов на 8-й минуте и Никита Нестеров на 27-й минуте матча. Однако вскоре выходцы из Северной столицы сумели отыграться благодаря Даниилу Пыленкову и Марату Хайруллину. Таким образом, основное время завершилось ничьей. В орвертайме СКА вё же вырвался вперёд благодаря броску Максима Грошева на 61-ой минуте.

На данный момент армейцы снова возгласили турнирную таблицу чемпионата КХЛ, завоевав 13 побед по итогам 14-три матчей. Следующая игра СКА снова пойдёт в столице – команда сразится против "Спартака".

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Фото: СКА