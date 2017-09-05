С поста главного тренера "Зенита-2" уволили Владислава Радимова

После оскорбления судьи в конце сентября Радимова дисквалифицировали на 3 матча Второй лиги и оштрафовали на 75 тыс. рублей.

Стало известно, что главного тренера "Зенита"-2 Владислава Радимова уволили. Об этом 3 октября пишет "Чемпионат".

С 2013 по 2017 и с 2018 по 22 Радимов был главным тренером второй команды "Зенита". Ранее он был начальников основной команды сине-бело-голубых. После 14 туров "Зенит"-2 занимает шестое место из 11 в турнирной таблице группы 2.1 Второй лиги. Команда Радимова набрала 18 очков в 13 матчах. При этом "Зенит"-2 одержал лишь одну победу в семи последних играх.

После оскорбления судьи в конце сентября Радимова дисквалифицировали на 3 матча Второй лиги и оштрафовали на 75 тыс. рублей. По предварительным данным, Радимов займёт должность советника по развитию молодёжного футбола в "Зените".

Ранее Радимов опроверг информацию о драке на Московском вокзале в Петербурге.

Фото: ФК "Зенит"