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Передача Головина помогла "Монако" разгромить "Нант"

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Его команда занимает пятое место в чемпионате Франции.

"Монако" обыграл "Нант" со счетом 4:1 в матче девятого тура чемпионата Франции по футболу. Игра прошла на стадионе "Луи II" в Монако.

Российский полузащитник Александр Головин отметился голевой передачей. Он помог забить форварду Виссаму Бен-Йеддеру, который оформил хет-трик по итогам встречи.

После девяти туров "Монако" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 17 очков. На счету Александра Головина один гол и две передачи в восьми играх.

Ранее мы сообщали, что "Манчестер Сити" разгромил "Манчестер Юнайтед" в АПЛ.

Видео: YouTube / Ligue 1 Uber Eats

Теги: александр головин, фк монако, фк нант, чемпионат франции по футболу
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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