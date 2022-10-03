Передача Головина помогла "Монако" разгромить "Нант"

Его команда занимает пятое место в чемпионате Франции.

"Монако" обыграл "Нант" со счетом 4:1 в матче девятого тура чемпионата Франции по футболу. Игра прошла на стадионе "Луи II" в Монако.

Российский полузащитник Александр Головин отметился голевой передачей. Он помог забить форварду Виссаму Бен-Йеддеру, который оформил хет-трик по итогам встречи.

После девяти туров "Монако" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 17 очков. На счету Александра Головина один гол и две передачи в восьми играх.

Ранее мы сообщали, что "Манчестер Сити" разгромил "Манчестер Юнайтед" в АПЛ.

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