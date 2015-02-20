Wink представил трейлер нового сериала "Недетское кино"

Премьера проекта состоится 1 января 2024 года эксклюзивно в онлайн-сервисе Wink.

Российский видеосервис Wink представил в социальных сетях трейлер и постер новой приключенческой комедии "Недетское кино" (16+) с Александром Головиным ("Елки 5"), Каем Гетцем ("Пищеблок") и Настасьей Самбурской ("Макс и Гусь") в главных ролях. Проект пополнит собой линейку стримингового сервиса Wink Originals. Сюжет истории основан на ситуации, при которой школьники Даня и Таисия случайно активируют портал времени. В результате дети запустили в современный мир богатыря Даньслава, Жабу Жабовну, Кикимору, Кощея, Лешего и других сказочных персонажей. После этого мальчик решает снять фестивальное кино и найти отца, а также совершить подвиги ради возлюбленной.. Однако теперь подростку придется также вернуть баланс сил и вернуть гостей из сказок домой. Такой сценарий не входит в планы безумного изобретателя, отца Таисии и других персонажей.

Это история о том, что сказка живет среди нас и каждый может с ней встретиться. Здесь мы осовременили сказочных персонажей и в целом постарались подойти к образам небанально, придумать для каждого интересные особенности, но при этом учитывать „базу" — то, на чем основана мифология. Александр Богуславский, режиссер

Авторы телевизионноу шоу уточнили, что зрители увидят сюжеты знаменитого иллюстратора русских сказок Ивана Билибина, а в одной из сцен будет воссоздана картина художника Виктора Васнецова "Богатыри". Официальная премьера проекта состоится 1 января 2024 года. Позже сериал выйдет в эфире телеканала СТС. Производством шоу занимается студия Black Box Production совместно с "НМГ Студией" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").

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Фото и видео: YouTube / Киноафиша Трейлеры