Гол Головина помог "Монако" обыграть "ПСЖ" в чемпионате Франции

"Монако" обыграл "ПСЖ" со счетом 3:1 в матче 23-го тура чемпионата Франции по футболу. Игра прошла на стадионе "Луи II" в Монако.
Полузащитник "Монако" Александр Головин забил первый мяч в ворота гостей. Уже на четвертой минуте встречи россиянин пробил вратаря "ПСЖ". Также дублем отметился форвард Виссам Бен-Йеддер. В составе парижан единственный гол забил Уоррен Заир-Эмери.
В нынешнем сезоне Александр Головин провел за "Монако" 31 матч во всех турнирах и забил пять голов. Его команда поднялась на третье место в чемпионате Франции, набрав 47 очков в 23 матчах.
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