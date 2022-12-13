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Гол Головина помог "Монако" обыграть "ПСЖ" в чемпионате Франции

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Россиянин забил пятый мяч в нынешнем сезоне.

"Монако" обыграл "ПСЖ" со счетом 3:1 в матче 23-го тура чемпионата Франции по футболу. Игра прошла на стадионе "Луи II" в Монако.

Полузащитник "Монако" Александр Головин забил первый мяч в ворота гостей. Уже на четвертой минуте встречи россиянин пробил вратаря "ПСЖ". Также дублем отметился форвард Виссам Бен-Йеддер. В составе парижан единственный гол забил Уоррен Заир-Эмери.

В нынешнем сезоне Александр Головин провел за "Монако" 31 матч во всех турнирах и забил пять голов. Его команда поднялась на третье место в чемпионате Франции, набрав 47 очков в 23 матчах.

Ранее мы сообщали, что покер Роналду принес "Аль-Насру" разгромную победу над "Аль-Вахду".

Видео: Telegram / Мутко против

Теги: александр головин, фк монако, фк псж, чемпионат франции по футболу
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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