Игра закончилась со счетом 4:0.

Покер спортсмена Криштиану Роналду принес команде из Саудовской Аварии "Аль-Насру" разгромную победу над "Аль-Вахду"в матче 16-го тура национального чемпионата страны по футболу. Встреча была организована в городе Мекка. Она завершилась с результатом 4:0. Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду оформил покер (на 21, 40, 51, 61-я минутах встречи). Третий гол Роналду забил с пенальти. Напомним, что первый мяч в игре для 38-летнего иностранца стал 500-м по счету, который он забивает в национальных чемпионатах. На счету Крриштиану Роналду сейчас записано 311 голов в испанской Ла Лиге, а также 103 гола в Английской премьер‑лиге, 81 мяч в итальянской Серии А. Дополнительно он оформил три гола в чемпионате Португалии, пять мячей в первенстве Саудовской Аравии. В общей сложности за профессиональную карьеру форвард забил 706 голов в 952 проведенных матчах. В текущий момент клуб "Аль-Наср" набрал 37 очков, что позволяет ему возглавить турнирную таблицу местного чемпионата.

Роналду забил первый гол за "Аль-Наср" в официальных матчах.

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