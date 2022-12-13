Роналду забил первый гол за "Аль-Наср" в официальных матчах

Игра завершилась со счетом 2:2.

Футбольный клуб "Аль-Наср" сыграл вничью с "Аль-Фатехом" в матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Игра проводилась на стадионе в городе Эль-Хасе и завершилась с результатом 2:2. В составе клуба хозяев арены на 15 и 6- минутах голы в ворота оппонентов забили спортсмены ристиан Тельо и Софьян Бендебка. От гостей гол реализовал на 42 минуте Андерсон Талиска. Также на 90+3 минутах мяч оппонентам с пенальти забил Криштиану Роналду. Для португальского форварда речь идет о дебютном голе в составе саудовского клуба в официальном матче турнира. На пятой добавленной ко второму тайму минуте красную карточку получил Талиска. Таким образом "Аль-Наср", набравший 34 очка, занимает лидирующее место в турнирной таблице чемпионата. В следующем туре клуб на выездном матче сыграет против "Аль-Вахда".

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Фото и видео: Telegram / Спорт-Экспресс | Sport-Express