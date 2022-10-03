"Манчестер Сити" разгромил "Манчестер Юнайтед" в АПЛ

Хет-триками отметились Эрлинг Холанд и Фил Фоден.

"Манчестер Сити" одержал победу над "Манчестер Юнайтед" со счетом 6:3 в матче 9-го тура чемпионата Англии по футболу. Игра прошла на стадионе "Этихад" в Манчестере.

В составе хозяев голами отметились Эрлинг Холанд и Фил Фоден. Оба футболиста оформили по хет-трику. В составе гостей дубль оформил Антони Марсьяль, еще один мяч забил Антони.

В турнирной таблице чемпионата Англии "Манчестер Сити" остался на втором месте, набрав 20 очков в восьми играх. "Манчестер Юнайтед" с 12 очками опустился на шестое место.

Ранее Смолов признался, что дрался с партнером по команде.

Видео: YouTube / Man City