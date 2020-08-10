Тропический шторм дойдет до Приморья и Сахалина.

Шторм "Чанми" заденет два российских региона. Об этом рассказали синоптики из Примгидромета. Специалисты напомнили, что тропический шторм сформировался над акваторией Филиппинского моря. Уже 11 августа он окажет слабое влияние на Приморье, а 12 августа - дойдет до Сахалина.

Глава ведомства Борис Кубай отметил, что 10 августа "Чанми" дойдет к Корейскому полуострову. Затем вихрь направится в сторону Японского моря, а после - дойдет до южной части Сахалина.

Быстро пройдя над акваторией Японского моря, в той или иной степени "зацепив" южную и восточную части Приморского края, но, будучи энергетически слабее, он не сможет обрушить на Приморье такое количество дождей, как предыдущий тайфун Борис Кубай, синоптик

Примгидромет объяснил, что траектория шторма будут проходить севернее, чем предполагалось ранее. Утром 11 числа Приморский край будет накрывать дождь. Жителям следует ожидать в юго-восточной части региона обильных осадков.

МЧС Ленинградской области предупреждает жителей о надвигающемся шторме.

Видео: YouTube / Force Thirteen