МЧС Ленинградской области предупреждает жителей о надвигающемся шторме

Грозы ожидаются в ближайшие три часа.

В воскресенье, 9 августа, стало известно о том, что в Ленинградской области ожидаются грозы и шторм. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В ведомстве отметили, что грозы ожидаются в ближайшие три часа. Осадки и грозы придут преимущественно на восток области. Горожан просят соблюдать меры безопасности при непогоде. Необходимо держать безопасное расстояние от места, где слышен гром, раскаты молний и грозы. По мнению специалистов, также опасно говорить по телефону во время буйства стихии.

Отметим, что в Северной столице сегодня ожидается +27 градусов тепла, без осадков.

Ранее мы сообщали о том, что "Водоканал" запустит городской квест для петербуржцев.

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