Штайнмайера переизбрали президентом Германии на пять лет

Кандидатуру политика поддержали 1045 из 1472 участников заседания федерального собрания ФРГ.

Федеральное собрание Германии переизбрало Франка-Вальтера Штайнмайера на пост президента страны. Об этом сообщается на официальном сайте бундестага.

Кандидатуру политика поддержали 1045 из 1472 участников заседания. Всего требовалось набрать 737 голосов.

Это второй раз, когда Штайнмайера избрали президентом Германии. В прошлый раз это произошло в 2017 году. Тогда политик сменил на посту Йоахима Гаука.

О намерении Штайнмайера баллотироваться на второй срок стало известно в мае прошлого года. Свое решение он объяснил желанием "залечить" раны, которые нанесла Германии пандемия COVID-19.

Ранее протестующие освободили мост между Канадой и США.

Видео: YouTube / WELT