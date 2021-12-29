Протестующие освободили мост между Канадой и США

В минувшую пятницу суд постановил освободить мост Амбассадор, в этот процесс вмешалась полиция.

Протестующие освободили мост между Канадой и Соединенными Штатами, который они блокировали на протяжении недели. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Мост Амбассадор, по которому транспортируют до 25 процентов всех грузов из одной страны в другую, водители грузовиков заняли 7 февраля. В минувшую пятницу Высший суд провинции Онтарио постановил его освободить. На место выехали полицейские, которые начали постепенно выдавливать протестующих. Таким образом правоохранители задержали 12 человек, остальные разошлись самостоятельно.

Напомним, дальнобойщики и жители Канады выступают против новых ограничений по борьбе с COVID-19, которые предполагают двухнедельный карантин для непривитых от вируса граждан после поездки в Соединенные Штаты. В Оттаве был объявлен режим чрезвычайного положения.

Ранее вертолет с пассажирами совершил аварийную посадку на Ямале.

Видео: YouTube / FRONTLINE NEWSFLASH