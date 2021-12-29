Вертолет с пассажирами совершил аварийную посадку на Ямале

Информации о пострадавших нет.

На Ямале вертолет Ми-8 с пассажирами на борту совершил аварийную посадку. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах. Информацию об инциденте подтвердили в правительстве ЯНАО.

Известно, что воздушное судно авиакомпании Utair экстренно приземлилось в поле в Тазовском районе. На борту находилось 18 человек. Информации о пострадавших нет. Спасатели вышли на связь с экипажем вертолета.

В пресс-службе регионального правительства отметили, что людей с места ЧП заберет вертолет, который вылетит из Нового Уренгоя.

Обстоятельства и причины произошедшего предстоит установить следователям.

Ранее житель Ленобласти наткнулся на останки женщины во время катания на снегоходе в лесу.

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