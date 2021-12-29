Житель Ленобласти наткнулся на останки женщины во время катания на снегоходе в лесу

Вечером 12 февраля в дежурную часть полиции обратился мужчина и рассказал, что наткнулся на скелетированные останки человека во время катания на снегоходе в лесу в деревне Сюрье. Об этом стало известно Piter.TV.
Труп лежал в 5 километрах от проезжей части. Пол и возраст мужчина установить не смог. В ходе выезда на место происшествия правоохранители обнаружили скелетированный труп женщины без внешних признаков насильственной смерти.
Умершая имела волосы русые с проседью, была одета в голубовато-сиреневые резиновые сапоги, черные штаны, синюю кофту, синюю куртку типа ветровки. Останки направлены в морг для установления причины смерти.
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Фото: pexels.com
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