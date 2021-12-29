Мэр Оттавы ввел режим ЧП из-за протестов против ограничений по COVID-19

Ограничения предполагают двухнедельный карантин для непривитых от ковида после поездки в США.

В Оттаве введен режим чрезвычайного положения из-за протестов против новых ковид-ограничений. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте администрации города.

В мэрии считают, что массовые акции угрожают безопасности жителей столицы Канады, так как протестующих стало больше, чем полицейских. Вследствие этого городские власти намерены обратиться за поддержкой других ведомств и правительства страны.

Введенные меры позволят администрации Оттавы обеспечить работу бизнеса, а также производить более гибкий процесс закупок оборудования экстренных служб.

Напомним, жители Канады выступают против новых ограничений по борьбе с COVID-19, которые предполагают двухнедельный карантин для непривитых от вируса граждан после поездки в Соединенные Штаты.

Ранее в Канаде внедорожник сбил четырех человек на акции протеста.

Видео: Twitter/judyatrinh, sfyro