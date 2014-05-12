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Штайнмайер потребовал от президента Украины назвать причину отмены визита в Киев
Сегодня, 9:56
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Штайнмайер потребовал от президента Украины назвать причину отмены визита в Киев

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Президент ФРГ заявил о нарушении дипломатических норм.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер потребовал от украинского президента  Владимира Зеленского объяснить причину отмены апрельского визита германского политика в Киев. Об этом сообщили в журнале Der Spiegel.

В статье было указано, что осторожный и дипломатичный Штайнмайер проявил серьезную настойчивость в диалоге с Зеленским. 

Известно, что президент ФРГ планировал посетить Киев в середине апреля. Его должны были сопровождать европейские лидеры. Однако украинские власти отменили визит немецкого политика. Причиной стали "тесные связи президента ФРГ с РФ".

После отмены встречи стороны провели переговоры по телефону. Они состоялись 5 мая. Зеленский заявил, что не знает причину случившегося. Штайнмайер отметил, что ситуацию можно назвать "нарушением дипломатических норм".

Ранее на Piter.tv: Шольц ответил на призыв немцев снять антироссийские санкции.

Фото: Pixabay.com

 

Теги: зеленский, отмена визита в киев, требование объяснить, украина, фрг, штайнмайер
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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