Шольц ответил на призыв немцев снять антироссийские санкции

Малые предприниматели страны пожаловались канцлеру на ухудшение экономических условий из-за цен на энергоресурсы.

Канцлер Германии Олаф Шольц вышел на связь с жителями страны, которые требуют отменить ряд антироссийских санкций. Разговор состоялся в прямом эфире немецкого телеканала ZDF в формате видеоконференции.

Так, в ходе трансляции с политиком связалась супружеская пара, которые ведут собственный бизнес и держат маленькую пекарню. В связи с ограничениями против РФ дела идут крайне плохо, поскольку стоимость сырья и энергоресурсов неуклонно повышается. Немцы ожидают включение "Северного потока – 2" и разговора с Москвой.

Вы могли бы просто пропустить эту турбину, тогда этого аргумента бы не было. Сейчас все должно быть использовано, обо всем нужно говорить. Говорить и с русскими, возможно, включить "Северный поток – 2". Нельзя полностью разрушить эту страну потому, что я против войны. заявил владелец пекарни

В ответ Шольц сообщил, что решение о введении рестрикций было общеевропейским и не принималось конкретно Германией. Также, по словам канцлера, страна постаралась ввести санкции, вред от которых будет не выше, чем у других государств Запада.

Политик затронул и вопрос энергоресурсов, напомнив, что к осени ФРГ откажется от российского угля из России, а к началу 2023 года - от нефти. Речи об эмбарго на газ не идет, заверил он - поставки сократились по инициативе Москвы.

Ранее мы сообщили о том, что Шольц рассмеялся после вопроса про гарантии безопасности Украине.

Видео: ZDFheute Nachrichten