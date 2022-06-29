Канцлер ФРГ несколько раз вызвал смех у аудитории на пресс-конференции.

Канцлер Германии Олаф Шольц рассмеялся после вопроса про гарантии безопасности Украине. Соответствующий инцидент зафиксирован местными журналистами во время пресс-конференции главы правительства ФРГ, созванной по завершению саммита G7 (Большой семерки). Одна из корреспонденток задала вопрос спикеру о том, может ли он раскрыть подробности об обещанных коллективным Западом киевскому режиму гарантий безопасности после окончания российской специальной военной операции.

Да. Могу…Это все. Олаф Шольц, немецкий канцлер

журналисты увидели, как между фразами чиновник улыбнулся и тихо посмеялся. Он также выдержал долгую паузу. Участники брифинга также рассмеялись после ответа руководителя кабинета министров. Далее Олаф Шольц развел руками, чем еще раз вызвал смех у аудитории.

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Фото и видео: YouTube / ZEIT ONLINE, WELT