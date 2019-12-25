Шольц: страны G7 ожидают от Китая, что Пекин не позволит России обходить санкции

В Германии призвал КНР уважать права человека.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о том, что страны G7 ожидают от Китая, что Пекин не позволит России обходить западное санкционное давление. Соответствующее заявление на пресс-конференции сделал глава местного правительства. Он выступил с результатами проведенного в Эльмау мероприятия "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии).

Мы настаиваем на этом в ходе всех наших переговоров….страны будут продолжать сотрудничать по данному вопросу. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Также странны саммита G7 призвали Китай уважать права человека и основные свободы. В совместном коммюнике говорится о том, что Запад обеспокоен ситуацией. Страны продолжат отстаивать общечеловеческие ценности. В вопросе экономического развития европейские лидеры раскритиковали "непрозрачное и искажающее рынок вмешательство Китая".

Шольц: весь мир ждет неопределенность из-за событий на Украине.

Фото и видео: YouTube / ZEIT ONLINE