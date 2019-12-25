Шольц: весь мир ждет неопределенность из-за событий на Украине

Канцлер ФРГ прокомментировал проблему с продовольственным дефицитом.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что весь мир ждет неопределенность из-за событий на Украине. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках своего выступления на брифинге, посвященном результатам проведенного саммита G7 (Большой семерки). По мнению главы местного правительства, одним из наиболее значимых вызовов для мирового сообщества является продовольственный кризис.

Ясно, что впереди нас ждет время неопределенности. У нас сейчас 345 млн человек, которые не имеют достаточно еды. Это в четыре раза больше населения Германии. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

В очередной раз немецкий канцлер обвинил Россию в ухудшении ситуации с продовольствием. Шольц отметил, что в связи с сложившейся ситуацией страны Запада намерены действовать. Ради решения проблемы с доступом к продуктам питания саммит G7 создал глобальный альянс по продовольственной безопасности.

Шольц: конфликт на Украине продемонстрировал степень энергозависимости от РФ.

Фото и видео: YouTube / ZEIT ONLINE