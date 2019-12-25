Шольц: конфликт на Украине продемонстрировал степень энергозависимости от РФ

Канцлер Германии рассказал о необходимости газа на переходном периоде.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о том, что конфликт на Украине продемонстрировал степень энергозависимости от российских ресурсов. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках выступления на пресс-конференции по результатам проведения саммита стран G7 (Большой семерки). Он призвал западных коллег снижать уровень этой зависимости.

События показали зависимость от ресурсов, в данном случае из России…Важно сокращать эту зависимость. Все мы согласны, в чем будущее. А именно - не в газе. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Глава местного правительства напомнил журналистам о том, что газовый ресурс необходим странам только на переходном периоде к развитию "зеленой энергетике". В связи с чем европейские лидеры видят определенный смысл в инвестициях в это направление. Олаф Шольц напомнил о том, что к 2045 году Германия хочет добиться климатической нейтральности.

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