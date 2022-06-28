Президент Аргентины напомнил о проекте строительства СПГ-завода в латиноамериканской стране.

Президент Аргентины Фернандес: ФРГ заинтересована вопросами сотрудничества в сфере СПГ. Соответствующее заявление глава государства сделал перед местными журналистами по результатам своего участия в саммите "Большой семерки" (G7) и нескольких двусторонних встреч с европейскими лидерами. Альберто Фернандес пояснил, что немецкий коллега Олаф Шольц предложил коллеге из латиноамериканской республики провести более детальное обсуждение возможностей сотрудничества.

Он мне сказал, что техническим группам уже надо начинать работать по этой теме. Встреча с Шольцем прошла очень хорошо. Альберто Фернандес, глава Аргентины

Альберто Фернандес объяснил, что также премьер-министр Италии Марио Драги с интересом относится к проекту строительства предприятия по производству сжиженного природного газа на территории Аргентины. Еще в мае в ходе рабочего визита в европейский регион Альберто Фернандес предложил властям Германии и Испании взаимное сотрудничество в области СПГ,

Президент Аргентины заявил о намерении страны вступить в БРИКС.

Фото и видео: YouTube / CLARÍN