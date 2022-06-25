Альберто Фернандес рассказал о том, какие задачи в вопросе продовольственной безопасности может выполнять Аргентина.

Президент Аргентины заявил о намерении страны вступить в БРИКС. Соответствующее заявление глава латиноамериканской страны сделал в рамках выступления на XIV саммите глав государств объединения. Альберто Фернандес объявил коллегам о том, что Аргентина намерена стать полноправным членом "пятерки" (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

Мы стремимся быть полноправными членами этой группы наций, которая уже представляет 42% населения мира и 24% мирового валового продукта. Альберто Фернандес, президент Аргентины

Политик заметил, что его страна является безопасным и ответственным поставщиком продовольствия, а также признанным игроком на мировой арене в области биотехнологий и прикладной логистики. Альберто Фернандес объявил о том, что страна может не только производить и экспортировать продукты питания, но также подготавливать к работе специалистов для того, чтобы другие государства также могли повышать свою эффективность. По мнению президента, это положительно скажется на качестве жизни населения.

Путин назвал безответственность стран G7 причиной роста инфляции в мире.

Фото и видео: YouTube / Alberto Fernández