Глава РФ рассказал о том, что СВО не стала причиной мировых проблем.

Российский президент Владимир Путин назвал безответственность стран G7 причиной роста инфляции в мире. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своего онлайн-выступления на саммите лидеров стран-участниц БРИКС (Бразилии, РФ, Индии, Китая и ЮАР). По мнению политика, резкое усиление инфляционных процессов в мире является результатом нескольких лет безответственной работы государств саммита G7.

Резкое усиление инфляции не вчера произошло - это результат нескольких лет, стало это результатом многолетней, причем подчеркну, безответственной макроэкономической политики стран большой семерки. Владимир Путин, президент РФ

Российский лидер считает, что в настоящее время речь идет не об итоге последних месяцев, а также не о следствиях проведения российской специальной военной операции по защите граждан Донбасса.

Путин: ситуация с украинским зерном раздувается искусственно.

Фото и видео: Kremlin.ru