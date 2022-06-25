Российский президент Владимир Путин назвал безответственность стран G7 причиной роста инфляции в мире. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своего онлайн-выступления на саммите лидеров стран-участниц БРИКС (Бразилии, РФ, Индии, Китая и ЮАР). По мнению политика, резкое усиление инфляционных процессов в мире является результатом нескольких лет безответственной работы государств саммита G7.
Резкое усиление инфляции не вчера произошло - это результат нескольких лет, стало это результатом многолетней, причем подчеркну, безответственной макроэкономической политики стран большой семерки.
Владимир Путин, президент РФ
Российский лидер считает, что в настоящее время речь идет не об итоге последних месяцев, а также не о следствиях проведения российской специальной военной операции по защите граждан Донбасса.
Путин: ситуация с украинским зерном раздувается искусственно.
Фото и видео: Kremlin.ru
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