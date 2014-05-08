Путин: ситуация с украинским зерном раздувается искусственно

Глава России рассказал о готовности страны обеспечить проход судов с зерном, если ВСУ разминируют порты.

Российский президент Владимир Путин считает, что западная истерика по поводу прекращения транспортировки украинского зерна через Черноморский порт раздувается искусственно. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своего видеовыступления на саммите лидеров БРИКС. Политик напомнил коллегам о том, что Москва не препятствует вывозу сельскохозяйственной продукции с территории соседнего государства. При этом усложняется страхование транспортных средств и перевозок, которые перевозят сухогрузы и зерно, а также банковские оплаты по имеющимся торговым контрактам.

Искусственно раздувается истерика…И по американским, и по нашим оценкам, это примерно 5-6 миллионов тонн пшеницы и плюс 7 миллионов тонн кукурузы. Тоже кое-что, но, глобально, конечно, это никаких проблем на мировом рынке зерна не решает. Владимир Путин, президент России

Российский лидер заметил, что публично уже множество раз говорил о том, что в России готовы обеспечить свободный проход судов в зерном из Украины в акваторию международных вод в том случае, если украинские военные решатся на разминирование портов. При данном условии Россия готова обеспечивать отгрузки.

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Фото и видео: Kremlin.ru