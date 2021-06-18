Штайнмайер назвал войну Гитлера против СССР кровавым варварством

В Берлине открылась выставка "Масштабы одного преступления".

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал войну Адольфа Гитлера против СССР кровавым варварством. Об этом политик сообщил участникам берлинской выставки "Масштабы одного преступления. Советские военнопленные во Второй мировой войне". Эксперт подчеркнул, что с первого дня немецкая компания двигалась за счет ненависти к евреям, большевикам. Гость мероприятия назвал события "расовым безумием против славянских и азиатских народов Советского Союза".

Тех, кто вел эту войну, убивал всячески, с невиданной грубостью и жестокостью. Те, кто был ответственен за нее, кто в своем националистическом безумии даже ссылался на немецкую культуру и цивилизацию, на Гете и Шиллера, Баха и Бетховена, они осквернили всю цивилизацию, все принципы гуманности и закона. Франк-Вальтер Штайнмайер, глава ФРГ

Напомним, что выставка проводится на территории музея Карлсхорст в столице Германии. Событие станет центральным официальным в ФРГ, которое приурочено к памяти о 80-й годовщине нападения фашистов на СССР. К участию приглашены послы государств, входивших в состав Советского Союза, а также местные политики, дипломаты и чиновники.

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Видео: YouTube / phoenix