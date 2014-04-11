В Германии умер последний освободитель Освенцима

Давиду Душману было 98 лет.

В Мюнхене умер один из последних военных СССР, которые освобождали концентрационный лагерь Освенцим. Об этом информирует телеканал "360" со ссылкой на Deutsche Welle.

Давид Душман скончался на 99 году жизни. Во время Второй мировой войны он был майором Красной армии, принимал участие в Курской и Сталинградской битвах. Душман был неоднократно ранен на фронте. Во время освобождения Освенцима ему был 21 год.

После войны Душман стал "великим русским фехтовальщиком". Он тренировал "Спартак" и женскую сборную СССР по фехтованию.

Председатель Центрального совета евреев в Германии Шарлотта Кноблох в своем Twitter назвала Душмана героем, который спас "бесчисленное количество жизней".

Ранее бывшая солистка Мариинки Римма Волкова погибла в ДТП под Петербургом. Она является народной артисткой РФ, награждена орденом Дружбы народов, а также орденом Почета.

Фото: скриншот видео Youtube/ OstWest