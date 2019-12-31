Экс-канцлер недоволен действиями Вашингтона по отношению к европейским коллегам.

Герхард Шредер раскритиковал санкции США против "Северного потока-2". Экс-канцлер Германии заявил, что Америка вмешивается во внутренние дела ФРГ. Об этом специалист рассказал в интервью журналистам Neue Osnabrücker Zeitung. Политик имеет в виду ограничения, которые Трамп ввел в отношении подрядчиков газопровода. Эти санкции вписаны в оборонный бюджет государства на 2020 год.

США хотят определять, с кем мы можем вести торговлю, а с кем нет. Мы не должны принимать это прокомментировал спикер

Шредер напомнил коллегам, что Германия не является 51 штатом США. Подобные действия Вашингтона он считает своевольными, направленными также против торговли с Китаем и Ираном, а не только с Россией.

Ранее Захарова: США "положили ноги на стол" мировой политики.

Видео: YouTube/NZZ Neue Zürcher Zeitung