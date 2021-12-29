Шотландские ученые раскрыли смертельную опасность парацетамола

Длительный прием препарата может вызвать болезни сердца и инсульт.

Длительный прием парацетомола увеличивает вероятность болезней сердца и инсультов у пациентов с повышенным артериальным давлением. Об этом пишет журнал Circulation, ссылаясь на исследование ученых Эдинбургского университета.

В испытаниях шотландских специалистов приняли участие более ста добровольцев. Часть из них принимала четыре раза в день парацетомол, некоторые пили лекарства от гипертонии, а остальные – плацебо. Никто из людей не был в курсе, что именно было дано.

В результате ученые выявили, что в среднем у участников исследования повысилось артериальное давление. По мнению исследователей, регулярный прием парацетамола может повысить риск сердечных заболеваний или инсульта примерно на 20%.

Отмечается, что после окончания испытаний давление добровольцев вернулось к уровню, который был в начале исследования.

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