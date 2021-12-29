Мурашко заявил о действии нового порядка оформления больничных до 15 марта

В Минздраве РФ рассказали о о нововведениях для пациентов.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о действии нового дистанционного порядка оформления больничных только до 15 марта. Такое заявление глава профильного ведомства сообщил коллегам на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. По удаленному закрытию больничного листа сведения об этом поступят в Фонд социального страхования.

Переход на электронную форму взаимодействия позволяет укоротить цепочку процедур взаимодействия на пути получения для лечения лекарственного препарата. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Эксперт подчеркнул, что если у пациента по исходу семи дней лечения сохранятся жалобы, кашель, повышенная температура тела или другие признаки болезни, то доктор может продлить ему больничный лист или направить человека на госпитализацию. В случае такой необходимости гражданин РФ получит электронный рецепт на лекарства или доставку бесплатных препаратов.

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Ранее Мурашко заявил о том, что дети составляют около 20% от общего числа заболевших.

Фото и видео: Правительство России

