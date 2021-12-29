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Мурашко: дети составляют около 20% от общего числа заболевших
Сегодня, 16:02
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Мурашко: дети составляют около 20% от общего числа заболевших

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Глава Минздрава оценил число несовершеннолетних пациентов с ковидом по стране.

Глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что дети составляют около 20% от общего числа заболевших ковидом по стране. Об этом чиновник рассказал на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Почти 12 тысяч несовершеннолетних пациентов остаются в стационарах.

Сегодня от общего количества пациентов 20% - это именно маленькие пациенты. Госпитализированы сегодня почти 12 тыс. детей, рост госпитализации за неделю составил 28%.

Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Чиновник уточнил, что порядка 3% госпитализированных детей с коронавирусом требуют особого медицинского внимания. В частности, они размещены на койках интенсивной терапии.

Мурашко: 93% пациентов с коронавирусом лечатся амбулаторно.

Фото: Правительство России
 

Теги: дети, минздрав, михаил мурашко
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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