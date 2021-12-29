Мурашко: дети составляют около 20% от общего числа заболевших

Глава Минздрава оценил число несовершеннолетних пациентов с ковидом по стране.

Глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что дети составляют около 20% от общего числа заболевших ковидом по стране. Об этом чиновник рассказал на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Почти 12 тысяч несовершеннолетних пациентов остаются в стационарах.

Сегодня от общего количества пациентов 20% - это именно маленькие пациенты. Госпитализированы сегодня почти 12 тыс. детей, рост госпитализации за неделю составил 28%. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Чиновник уточнил, что порядка 3% госпитализированных детей с коронавирусом требуют особого медицинского внимания. В частности, они размещены на койках интенсивной терапии.

Мурашко: 93% пациентов с коронавирусом лечатся амбулаторно.

Фото: Правительство России

