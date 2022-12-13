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Shot опубликовал видео подрыва моста в Затоке Одесской области водным беспилотником

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В кадре видно как морской аппарат быстро продвигается к конструкции.

Социальные сетях опубликовали якобы видео подрыва моста, расположенного в Затоке Одесской области водным беспилотником. На кадрах показано, что аппарат-камикадзе сначала подплывает к опоре переправы, после чего происходит подрыв конструкции. Напомним, что в ходе проведения специальной военной операции российские надводные и подводные беспилотники от Вооруженных сил России ни разу не "засветились". При этом Вооруженные силы Украины не раз применяла британские дроны в осуществлении собственных диверсий против кораблей Военно-морского флота РФ. Журналисты отмечают, что у Москвы имеется достаточно широкий арсенал морских беспилотников. Среди них преобладают разведывательные и научно-исследовательские устройства. Например, такие как "Клавесин-1Р" и "Клавесин-2Р-ПМ", "Галтель", "Марлин-350", ударный "Статус-6".

Момент взрыва в Ефремове попал на видео.

Фото и видео: Telegram / SHOT

Теги: заток, мост, одесская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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