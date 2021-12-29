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Шорт-трекист Ивлиев принес России серебро на ОИ-2022 в Пекине
Сегодня, 15:26
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Шорт-трекист Ивлиев принес России серебро на ОИ-2022 в Пекине

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В активе российской сборной теперь 16 медалей.

Российский шорт-трекист Константин Ивлиев завоевал серебряную медаль в забеге на дистанции 500 метров на Олимпийских играх в Пекине.

Спортсмен преодолел дистанцию за 40,45 секунды. Золотую награду забрал венгерский конькобежец Лю Шаолинь, опередив россиянина на 0,11 секунды. Третье место – у канадца Стивен Дюбуа.

Для российской национальной команды это вторая олимпийская медаль в шорт-треке. На дистанции 1500 метров бронзовую медаль ранее завоевал Семен Елистратов.

На данный момент в активе сборной РФ на Олимпиаде-2022 16 медалей: четыре золотых, пять серебряных и семь бронзовых. РФ занимает седьмое место по количеству золотых медалей в общекомандном медальном зачете.

В тройке лидеров по "золоту" – Норвегия, ФРГ и Нидерланды. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Ранее российский биатлонист Латыпов взял бронзу на ОИ-2022.

Фото: ВКонтакте / Олимпийский комитет России

Теги: константин ивлиев, олимпиада-2022, серебряная медаль, шорт-трек
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня, Спорт,

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