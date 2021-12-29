Шорт-трекист Елистратов выиграл бронзу на дистанции 1500 метров на ОИ-2022

На первом и втором месте - Южная Корея и Канада соответственно.

Россиянин Семен Елистратов выиграл бронзу в шорт-треке на дистанции 1500 метров на зимних Олимпийских играх, которые в настоящее время проходят в Пекине.

Золотым призером гонки стал спортсмен из Южной Кореи Хван Дэ Хон. Серебро завоевал канадский конькобежец Стивен Дюбуа. Россиянин Елистратов уступил лидеру 0,048 секунды.

Сейчас в копилке российских олимпийцев две золотые, три серебряные и шесть бронзовых наград. РФ занимает восьмое место по количеству золотых медалей в общекомандном медальном зачете и второе – по общему количеству завоеванных наград.

В тройке лидеров по "золоту" – Норвегия, ФРГ и Швеция. Олимпийский Игры завершатся 20 февраля.

Ранее сборная России по хоккею победила Швейцарию на старте Олимпийских игр-2022.

Фото: ВКонтакте / Олимпийский комитет России