Шорт-трекист Елистратов выиграл бронзу на дистанции 1500 метров на ОИ-2022

Россиянин Семен Елистратов выиграл бронзу в шорт-треке на дистанции 1500 метров на зимних Олимпийских играх, которые в настоящее время проходят в Пекине.
Золотым призером гонки стал спортсмен из Южной Кореи Хван Дэ Хон. Серебро завоевал канадский конькобежец Стивен Дюбуа. Россиянин Елистратов уступил лидеру 0,048 секунды.
Сейчас в копилке российских олимпийцев две золотые, три серебряные и шесть бронзовых наград. РФ занимает восьмое место по количеству золотых медалей в общекомандном медальном зачете и второе – по общему количеству завоеванных наград.
В тройке лидеров по "золоту" – Норвегия, ФРГ и Швеция. Олимпийский Игры завершатся 20 февраля.
Ранее сборная России по хоккею победила Швейцарию на старте Олимпийских игр-2022.
Фото: ВКонтакте / Олимпийский комитет России
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