Российский биатлонист Латыпов взял бронзу на ОИ-2022

Чемпионом стал французский спортсмен Кентен Фийон-Майе.

Российский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал бронзовую медаль в гонке преследования на Олимпиаде-2022, которая в настоящее время проводится в Пекине.

Участники соревнований прошли дистанцию с четырьмя огневыми рубежами. В составе сборной РФ на старт вышли биатлонисты Максим Цветков, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов и Александр Логинов. Российский бронзовый призер допустил один промах.

Золотую медаль завоевал французский биатлонист Кентен Фийон-Майе, а серебро – норвежец Тарьей Бё.

Сейчас в копилке российских олимпийцев четыре золотых, четыре серебряных и семь бронзовых наград. РФ занимает седьмое место по количеству золотых медалей в общекомандном медальном зачете.

В тройке лидеров по "золоту" – ФРГ, Норвегия и Соединенные Штаты. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Ранее мужская сборная по лыжным гонкам взяла золото в эстафете 4х10 км. Россию представляли Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, а также Сергей Устюгов.

Фото: ВКонтакте / Олимпийский комитет России