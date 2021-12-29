Мужская сборная РФ победила в лыжной эстафете на Олимпиаде-2022

Серебряная награда у Норвегии, бронзовая - у Франции.

Мужская сборная РФ по лыжным гонкам победила в эстафете 4х10 км на Олимпийских играх, которые в настоящее время проходят в Пекине.

Российские спортсмены преодолели дистанцию за 1 час 54 минуты 50,7 секунды. Сборную представляли Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Победа россиян в такой гонке стала первой на 42 года. В последний раз мужская сборная побеждала в Олимпиаде в 1980 году, а до этого серебро был завоевано на Играх в Сочи и в Пхёнчхане.

Вторыми к финишу пришли лыжники из Норвегии с отставанием в 1 минуту и 7 секунд. Третьими – французы, проиграв 1 минуту и 16 секунд.

Сейчас в копилке российских олимпийцев четыре золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых наград. РФ занимает седьмое место по количеству золотых медалей в общекомандном медальном зачете.

В тройке лидеров по "золоту" – ФРГ, Норвегия и Соединенные Штаты. Олимпийский Игры завершатся 20 февраля.

Ранее сборная России по хоккею потерпела первое поражение на ОИ-2022.

Фото: ВКонтакте / Олимпийский комитет России