В соревнованиях поучаствовали почти 1,7 тыс. спортсменов.

Накауне, 10 марта, в Приморском Парке Победы прошёл финальный этап Кубка Губернатора по лыжным гонкам. Спортсмены соревновались в лыжном спринте, не покидая пределы Петербурга. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский в своем tg-канале.

В соревнованиях приняли участие почти 1,7 тыс. спортсменов из субъектов РФ. Среди участников были дети старше 14 лет и корпоративные команды. Самому старшему участнику спринта по лыжным гонкам — 89 лет.

Лыжная трасса будет открыта до 17 марта. Следующие старты пройдут в 2025 году.

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Фото: Telegram / Пиотровский Online