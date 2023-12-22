Приморском Парке Победы пройдет "Спринт на Неве"

В марафоне примут участие профессиональные спортсмены из разных регионов страны.

Сегодня, 31 января, в Приморском Парке Победы на Крестовском острове пройдут региональные соревнования по лыжным гонкам "Спринт на Неве". Об этом сообщили в tg-канале "Пиотровский Online".

В марафоне примут участие профессиональные спортсмены из разных регионов страны, победители Всероссийских соревнований по лыжным гонкам. На трассы выйдут девушки и юноши 17-18 лет. В соревнованиях участие примут более 350 спортсменов из 10 российских регионов.

Спринтом в свободном стиле в Северной столице увлекаются 3,2 тыс. человек, из них — 1,1 тыс. женщины. Этот зимний вид спорта находится на втором месте по популярности в городе. На первом месте находится хоккей. В тройку вошло фигурное катание.

Добавим, что в Петербурге насчитали почти 3 млн любителей спорта. Ранее мы писали, что 20 января новая лыжная трасса открылась в Приморском парке Победы.

Фото: Telegram / Пиотровский Online