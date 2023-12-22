Новая лыжная трасса открылась в Приморском парке Победы

Для свободного катания трасса будет открыта с 20 января по 17 марта

В Приморском парке Победы открылась новая общедоступная городская лыжная трасса. Накануне, 20 января, там провели первый этап Кубка Губернатора Санкт-Петербурга по лыжным гонкам. В соревнованиях приняли участие более 300 профессионалов и любителей из разных регионов России, сообщили в комитете по физической культуре и спорту.

Новую лыжную трассу в торжественной обстановке открыли председатель комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь, олимпийские чемпионы Любовь Мухачева, Юрий Кашкаров и бронзовый призер Олимпийских игр Валерий Столяров.

Отметим, что в конце января 2023 года здесь пройдут региональные соревнования по лыжным гонкам "Спринт на Неве", а в феврале запланированы Кубок Губернатора Санкт-Петербурга по зимнему триатлону, второй и третий этапы Кубка Губернатора Санкт-Петербурга по лыжным гонкам. Гостям и жителям Северной столицы можно будет покататься на новой лыжной трассе с 20 января по 17 марта с 06:00 до 23:00 дня.

Фото: Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга