В Приморском парке Победы открылась лыжная трасса для народного катания

Завтра здесь пройдут Региональные соревнования по лыжным гонкам.

Сегодня, 23 февраля, в Приморском парке Победы открылась лыжная трасса. Здесь есть заезды в горку. Покататься по трассе можно до 5 марта. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

В День защитника Отечества сюда пришли 350 спортсменов из разных регионов страны. Они приняли участие в забеге.

В пятницу, 24 февраля, на трассе пройдут Региональные соревнования по лыжным гонкам "Памяти ЗТР СССР А. А. Дмитриева". За призы сразятся 500 человек. Самым юным участникам всего 7 лет.

Лыжная трасса будет открыта для народного катания до 5 марта! Торопитесь! Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти 24 февраля сохранится минусовая температура.

Видео: Телеграм / Пиотровский Онлайн