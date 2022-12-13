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В Приморском парке Победы открылась лыжная трасса для народного катания

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Завтра здесь пройдут Региональные соревнования по лыжным гонкам.

Сегодня, 23 февраля, в Приморском парке Победы открылась лыжная трасса. Здесь есть заезды в горку. Покататься по трассе можно до 5 марта. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

В День защитника Отечества сюда пришли 350 спортсменов из разных регионов страны. Они приняли участие в забеге. 

В пятницу, 24 февраля, на трассе пройдут  Региональные соревнования по лыжным гонкам "Памяти ЗТР СССР А. А. Дмитриева". За призы сразятся 500 человек. Самым юным участникам всего 7 лет.

Лыжная трасса будет открыта для народного катания до 5 марта! Торопитесь!

Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти 24 февраля сохранится минусовая температура.

Видео: Телеграм / Пиотровский Онлайн

Теги: лыжи, лыжная трасса, приморский парк победы, спорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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