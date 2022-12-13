В Ленобласти 24 февраля сохранится минусовая температура

Небо затянет облаками.

В пятницу, 24 февраля, в Ленинградской области выпадет снег. День будет облачный. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Температура воздуха упадет до -5...-10 градусов, а в некоторых районах подморозит до -13...-15 градусов. Днем столбики термометров покажут -2...-7 градусов.

На дорогах будет скользко. Подует южный ветер со скоростью 2-5 м/с. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее на Piter.tv: на Кронштадтской улице прорвало трубу.

Фото: Unsplash, пресс-служба ГУ МЧС по ЛО