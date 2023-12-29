Лыжную трассу в Приморском парке Победы посетили более 21 тыс. петербуржцев

На лыжной трассе также состоялись свыше 10 спортивных соревнований.

В период с 8 января по 23 марта лыжную трассу в Приморском парке Победы в Петербурге посетили более 21 тыс. человек. Она стала единственной бесплатной трассой в РФ, построенной в центре города из искусственного снега. Об этом рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский.

На лыжной трассе также состоялись свыше 10 спортивных соревнований, в которых поучаствовали 6,5 тыс. человек.

Было круто! Мы – спортивный Петербург! Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Ранее на Piter.TV: петербуржцы предпочитают горные лыжи сноубордам.

Фото: Telegram / Пиотровский Online