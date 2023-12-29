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Лыжную трассу в Приморском парке Победы посетили более 21 тыс. петербуржцев
Сегодня, 15:48
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Лыжную трассу в Приморском парке Победы посетили более 21 тыс. петербуржцев

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На лыжной трассе также состоялись свыше 10 спортивных соревнований.

В период с 8 января по 23 марта лыжную трассу в Приморском парке Победы в Петербурге посетили более 21 тыс. человек. Она стала единственной бесплатной трассой в РФ, построенной в центре города из искусственного снега. Об этом рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский. 

На лыжной трассе также состоялись свыше 10 спортивных соревнований, в которых поучаствовали 6,5 тыс. человек. 

Было круто! Мы – спортивный Петербург!

Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Ранее на Piter.TV: петербуржцы предпочитают горные лыжи сноубордам. 

Фото: Telegram / Пиотровский Online 

Теги: лыжная трасса, приморский парк победы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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