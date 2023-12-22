В День города в Петербурге пройдет стилизованный забег Петров Первых

Бегуны смогут выбрать из двух дистанций – 5 и 10 километров.

В Приморском парке Победы в Петербурге в День города, 26 мая, состоится благотворительный забег "Бегом с Дневником". Об этом 24 апреля пишет "Петербургский дневник".

Забег будет стилизованным. Отмечается, что костюмы выдадут на мероприятии. При этом свои атрибуты также приветствуются: треуголки, сюртуки, трости, жабо, камзолы.

Бегуны смогут выбрать из двух дистанций – 5 и 10 километров. Всем участникам выдадут медали, победителей наградят кубками и призами. Деньги, собранные от продажи слотов, пойдут на приобретение медицинского оборудования для подопечных петербургского хосписа для детей и взрослых.

Участие в забеге бесплатное, однако важно зарегистрироваться.

Ранее на Piter.TV: в забеге по Крестовскому острову поучаствовали 3,5 тыс. петербуржцев.

Фото: ВКонтакте / Забег "Бегом с дневником"| СПб