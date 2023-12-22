В забеге по Крестовскому острову поучаствовали 3,5 тыс. петербуржцев

Отмечается, что в рамках забега прошли Кубок России и чемпионат Петербурга по полумарафону.

На Крестовском острове в Петербурге в воскресенье, 14 апреля, состоялся традиционный легкоатлетический забег "Арена Полумарафон". В нем приняли участие 3,5 тыс. спортсменов, рассказали в пресс-службе комитета по физической культуре Петербурга.

Отмечается, что в рамках забега прошли Кубок России и чемпионат Петербурга по полумарафону. Горожане бежали на трех дистанциях – 5, 10 и 21,1 километров. Кроме того, помимо петербуржцев, поучаствовали спортсмены и из других регионов страны.

Трасса в 2024 году была проложена через Приморский парк Победы, парк 300-летия Петербурга и Яхтенный мост. Среди участников – вице-губернатор города Борис Пиотровский и председатель ведомства Антон Шантырь.

Ранее на Piter.TV: благотворительный забег пройдет в Приморском парке Победы 26 мая.

Видео: пресс-служба комитета по физической культуре Петербурга