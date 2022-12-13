Забег "Петров I" пройдет в Приморском парке Победы

Начало забега 28 мая в 11:30.

В день рождения Санкт-Петеребурга жителям и гостям Северной столицы предложат переодеться в костюм Петра I и пробежать символические 320 метров. Ведь ровно 320 лет назад первый российский император основал Санкт-Петербург. Забег "Петров Первых" состоится 28 мая в Приморском парке Победы. Забег станет частью проекта "Бегом с Дневником", организованного изданием "Петербургский дневник".



В прошлом году на старт вышли два десятка горожан в треуголках, сюртуках, жабо и камзолах. Исторические костюмы всем желающим выдадут на старте. Но также приветствуются и собственные атрибуты эпохи – треуголки, сюртуки, трости, жабо и камзолы. Начало забега 28 мая в 11:30.

Зарегистрироваться можно здесь.

Недавно в Приморском парке Победы прошла Гонка героев в городском формате.

Фото: "Петербургский дневник" (Александр Глуз)